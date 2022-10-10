Ракетный удар России по Киеву и ряду других городов: что известно

Россия 10 октября нанесла массированный ракетный удар по ряду городов Украины, в частности по Киеву, Запорожью и Днепру. В результате атак зафиксированы человеческие жертвы.

Военные РФ утром выпустили по Украине 75 ракет, 41 из них сбили силы ПВО, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Страна-террорист российская федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА", — написал он в Facebook.

Утром 10 октября в Шевченковском районе Киева раздалось несколько взрывов.

"Все службы следуют на места. Детали со временем", — написал у себя в Телеграмме мэр столицы Виталий Кличко.

В результате российской ракетной атаки есть погибшие и раненые. По словам очевидцев, на месте прилета в центре столицы загорелись гражданские автомобили посреди дороги.

"Только на одной локации в Киеве — более 20 пострадавших", — сообщила ТСН пресс-секретарь киевского управления ГСЧС Светлана Водолага. Пока что по неподтвержденным данным, погибших — от 5 до 8.

Во время всеукраинского телемарафона корреспондент Олег Корниенко с места одного из попаданий рассказал подробности.

"На Киев было запущено несколько ракет. Несколько ракет удалось сбить на подлете к самой столице, но в сам центр, к сожалению, прилетело по меньшей мере две ракеты. Одна из них попала в асфальт на улице Владимирской неподалеку от Дома учителя. К сожалению, в то время трафик был интенсивный и загорелись несколько автомобилей. Есть погибшие. Многие ранены. Взрыв был мощный, из окрестных зданий вылетели стекла, многие травмировались стеклом. Сейчас здесь работают правоохранители. На самой дороге напротив памятника Грушевскому образовалась воронка", - сообщил корреспондент.

Почти одновременно с Киевом 10 октября взрывы прогремели в Днепре. После этого над городом поднялся столб дыма. Вероятно, российская армия нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре. Есть масштабные разрушения.

В Хмельницком сработала система ПВО, сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.

"Прошу всех сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях. Силы ПВО – держим строй", – написал Гамалий.

Во Львовской области зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры, сообщил руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Жители Львовщины, оставайтесь в укрытиях, есть угроза новых ракетных ударов. Не распространяйте никаких фото, видео и предположений, не помогайте врагу", - призвал Козицкий

В ночь на 10 октября российские оккупанты осуществили ракетный обстрел города Николаева. По городу было выпущено 10 ракет С300. Пострадали гражданские объекты, но, по предварительным данным, обошлось без жертв.

Враг ночью выпустил по Запорожью 7 ракет, вероятно С-300, сообщил глава запорожской ОВА Александр Старух.

В результате попаданий повреждены объекты инфраструктуры и высоковольтные электросети. Поэтому в городе возможны перебои с электроснабжением и движением электротранспорта.

Одна ракета попала в 5-этажное здание в центре города, в результате чего полностью уничтожена одна секция здания. На месте происшествия работают все необходимые службы. Под завалами могут находиться люди. Известно как минимум об 1 погибшем и пятерых раненых запорожцах. Попали ракеты и в образовательные учреждения: одна попала в детский сад в центре, причинив значительные разрушения. Другая – в гимназию одного из районов. К счастью, она не разорвалась, рассказал Старух.

Украинцев призвали оставаться в укрытиях

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба призвал людей оставаться в укрытиях.

"Киевщина! Воздушная атака продолжается, прошу всех сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях. В области работает ПВО. Есть информация о сбитых объектах. Отмечаю, что воздушная тревога все еще продолжается. Не игнорируйте это и находитесь в укрытиях. Не фотографируйте и не снимайте места прилетов или объекты инфраструктуры, которые получили повреждения. От этого зависит жизнь людей. Держимся", — написал он в Телеграмм.

Зеленский отреагировал на масштабную атаку

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в результате российских обстрелов в Украине есть погибшие и раненые. Глава государства призвал украинцев не покидать укрытий, быть сильными и беречь себя и родных.

Об этом он заявил в своем обращении в Telegram.

"229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. Целиком. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве. Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадания ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не покидайте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", — говорится в сообщении Зеленского.