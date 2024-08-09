Ракетный удар России по Константиновке: количество погибших стремительно выросло

Сейчас известно о 43 раненых.

Количество погибших в результате ракетного удара России по Константиновке Донецкой области 9 августа возросло до 14 человек.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Также известно о 43 раненых людях. На месте продолжают работать спасательные службы.

Ракетный удар по Константиновке / Фото: ГСЧС

"Это террор и варварство. Ни одна ситуация на фронте не может быть оправданием для гражданских убийств. Уже начато расследование по факту военного преступления. Страна-террорист должна быть и будет наказана за все совершенное", — заявил Генпрокурор Андрей Костин.

Напомним, в пятницу, 9 августа, российская армия атаковала Константиновку в Донецкой области. Враг нанес по городу авиаудар ракетой Х-38 и попал в супермаркет. Поисково-спасательная операция продолжается.

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