Ракетный удар России по Константиновке: количество погибших стремительно выросло

Сейчас известно о 43 раненых.
Количество погибших в результате ракетного удара России по Константиновке Донецкой области 9 августа возросло до 14 человек.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Также известно о 43 раненых людях. На месте продолжают работать спасательные службы.
"Это террор и варварство. Ни одна ситуация на фронте не может быть оправданием для гражданских убийств. Уже начато расследование по факту военного преступления. Страна-террорист должна быть и будет наказана за все совершенное", — заявил Генпрокурор Андрей Костин.
Напомним, в пятницу, 9 августа, российская армия атаковала Константиновку в Донецкой области. Враг нанес по городу авиаудар ракетой Х-38 и попал в супермаркет. Поисково-спасательная операция продолжается.
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