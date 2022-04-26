Ракетный удар России по Кременчугу: пожар на ТЭЦ ликвидирован

Пожар на Кременчугской ТЭЦ, вспыхнувший 24 апреля из-за ракетного удара России, был ликвидирован утром 26 апреля.

Об этом 26 апреля сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Пожар на Кременчугской ТЭЦ ликвидирован сегодня, в 8:00", — написал он.

Стоит отметить, что на Пасху, 24 апреля, 9 вражеских ракет ударили по Кременчугской ТЭЦ и по Кременчугскому НПЗ. К сожалению, 1 человек погиб, 7 человек пострадали, есть значительные разрушения построек. Почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды. По словам Лунина, это был самый большой обстрел области за время полномасштабного российского вторжения.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 62-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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