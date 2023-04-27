Ракетный удар России по Николаеву 27 апреля: все подробности, фото и видео

Российские оккупанты в ночь на 27 апреля обстреляли Николаев крылатыми ракетами. Одна из ракет попала в многоэтажный дом, сообщается о десятках пострадавших мирных жителей и по меньшей мере одном погибшем.

Что известно об атаке окупантов

Взрывы раздались около 01:00 ночи. После этого в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

"С300 – 4 шт. предварительно. В многоэтажку одна минимум", — сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По обновленным данным от Кима, вражеские ракеты попали по меньшей мере в два дома, один из которых многоэтажный.

Армия РФ 27 апреля обстреляла ракетами Николаев. / Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

На место взрыва прибыли правоохранители и спасатели. Пожары на местах "прилетов" оперативно ликвидировали, сейчас идет разбор конструкций.

Армия РФ 27 апреля обстреляла ракетами Николаев. / Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

В Оперативном командовании "Юг" уточнили информацию о жертвах и разрушениях — речь идет об одном погибшем и 23 раненых мирных жителях. Среди них — один ребенок.

"Учитывая, что это высокоточное оружие, которое работает по координатам наведения — очевидный факт террора мирного населения. Один частный дом разрушен, другой поврежден, существенные разрушения получили жилая многоэтажка и историческое здание", — говорится в сообщении. .

Армия РФ 27 апреля обстреляла ракетами Николаев. / Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

Армия РФ 27 апреля обстреляла ракетами Николаев. / Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

Зеленский отреагировал на ракетный удар

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Николаеву, назвав его "очередным преступлением против человечности".

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Как отмечает Зеленский, страна-оккупант ежедневно доказывает, что основная цель начавшейся Кремлем войны — "террор и уничтожение украинцев и всего украинского".

"Ночью Россия обстреляла Николаев четырьмя ракетами "Калибр", запущенными из акватории Черного моря. Высокоточное оружие было нацелено на частные дома, историческое здание и многоэтажку", — отметил он.

Президент также обнародовал видео последствий вражеского удара.

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