Ракетный удар России по Николаеву 27 апреля: все подробности, фото и видео

Пожары на местах "прилетов" оперативно ликвидировали, спасатели разбирают завалы.
Российские оккупанты в ночь на 27 апреля обстреляли Николаев крылатыми ракетами. Одна из ракет попала в многоэтажный дом, сообщается о десятках пострадавших мирных жителей и по меньшей мере одном погибшем.
Что известно об атаке окупантов
Взрывы раздались около 01:00 ночи. После этого в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.
"С300 – 4 шт. предварительно. В многоэтажку одна минимум", — сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
По обновленным данным от Кима, вражеские ракеты попали по меньшей мере в два дома, один из которых многоэтажный.
На место взрыва прибыли правоохранители и спасатели. Пожары на местах "прилетов" оперативно ликвидировали, сейчас идет разбор конструкций.
В Оперативном командовании "Юг" уточнили информацию о жертвах и разрушениях — речь идет об одном погибшем и 23 раненых мирных жителях. Среди них — один ребенок.
"Учитывая, что это высокоточное оружие, которое работает по координатам наведения — очевидный факт террора мирного населения. Один частный дом разрушен, другой поврежден, существенные разрушения получили жилая многоэтажка и историческое здание", — говорится в сообщении. .
Зеленский отреагировал на ракетный удар
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Николаеву, назвав его "очередным преступлением против человечности".
Как отмечает Зеленский, страна-оккупант ежедневно доказывает, что основная цель начавшейся Кремлем войны — "террор и уничтожение украинцев и всего украинского".
"Ночью Россия обстреляла Николаев четырьмя ракетами "Калибр", запущенными из акватории Черного моря. Высокоточное оружие было нацелено на частные дома, историческое здание и многоэтажку", — отметил он.
Президент также обнародовал видео последствий вражеского удара.
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