Ракетный удар России по Павлограду: появились фото последствий

Женщине, которую убила российская ракета, было 43 года.

Власти уточнили, что в результате российского ракетного удара по Павлограду Днепропетровской области погибла женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"В результате российской атаки в одном из скверов Павлограда погибла женщина. Ей было 43 года. Соболезнования родным... Повреждены инфраструктура, две школы и 8 многоэтажек", — написал он.

По его словам, в Павлоградском районе украинские защитники сбили вражескую ракету. Впрочем, обломки изуродовали частные дома и солнечные панели.

По состоянию на 10 утра вся информация о вражеских обстрелах еще уточняется.

Последствия ракетной атаки по Павлограду / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия ракетной атаки по Павлограду / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия ракетной атаки по Павлограду / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

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Напомним, утром 23 января Россия массированно атаковала ракетами Украину. В частности, под атакой находился Павлоград Днепропетровской области.