Ракетный удар России полностью уничтожил консульство Албании в Харькове

К счастью, обошлось без жертв.
В воскресенье вечером, 6 марта, российские ракеты уничтожили почетное консульство Албании в Харькове.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Албании в Twitter.
Консульство обнародовало сообщения о нападении, подтвердив, что его сотрудники в безопасности и обошлись без жертв. МИД Албании осудил нападение.
#Альбания крепко отвержена #российской агрессией, которую ведет к деструкции современности Консультации в #Каркив . Perpetrators должен быть хорошо зарегистрированный! #StopRussianAggression #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/INiZkznIpO— Albanian MEFA (@AlbanianDiplo) 7 Mar 2022
27 февраля Албания присоединилась к ЕС по введению санкций против России за ее вторжение в Украину.
Ранее Россия добавила Албанию в свой "список врагов" вместе с Черногорией и Северной Македонией. Москва обвиняет три страны в действиях против Кремля. В список также входят ЕС, США, а также Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Швейцария и Новая Зеландия.