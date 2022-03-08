Ракетный удар России полностью уничтожил консульство Албании в Харькове

К счастью, обошлось без жертв.

В воскресенье вечером, 6 марта , российские ракеты уничтожили почетное консульство Албании в Харькове.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Албании в Twitter.

Консульство обнародовало сообщения о нападении, подтвердив, что его сотрудники в безопасности и обошлись без жертв. МИД Албании осудил нападение.

27 февраля Албания присоединилась к ЕС по введению санкций против России за ее вторжение в Украину.

Ранее Россия добавила Албанию в свой "список врагов" вместе с Черногорией и Северной Македонией. Москва обвиняет три страны в действиях против Кремля. В список также входят ЕС, США, а также Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Швейцария и Новая Зеландия.