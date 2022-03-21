Ракетный удар россиян по полигону в Ровенской области: есть раненые

Граница с Беларусью ненарушена, подчеркнул мэр Ровно.
Утром 21 марта российские кафиры нанесли два ракетных удара по одному из военных полигонов на Ровенщине.
Как сообщает городской голова Ровно Александр Третяк, в результате вражеских ракетных ударов, по предварительной информации, есть ранены.
Мэр Ровно подчеркнул, что граница с Беларусью остается незыблемой.
"Недалеко от Ровно был поражен один из объектов. По предварительной информации, есть несколько раненых, к сожалению. Россия подло продолжает наносить удары именно с воздуха. Границы наши ненарушены. Граница с Беларусью — "под замком" наших пограничников и военных ", — поведал он.
О деталях сообщат впоследствии.
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