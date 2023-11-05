Ракетный удар россиян по Полтавщине: в ова рассказали последние новости

В субботу, 4 ноября, российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Полтавской области. В результате атаки погиб один человек. Также пострадали пять человек, среди которых двое детей.

Последние новости о последствиях вражеского удара рассказал глава Полтавской областной военной Филипп Пронин.

По его словам, мужчину с открытым переломом голени прооперировали. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их снабдили медикаментами.

Пронин сообщил, что потерпевшие получат материальную помощь за счет средств из областного и местного бюджетов.

"С 7:00 профильная комиссия принимает заявления от людей, чье имущество пострадало. Они получат соответствующие компенсации. В настоящее время обследовано семь домов. Ущерб нанесенный нашему государству также фиксируют специалисты Государственной экологической инспекции", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 4 ноября армия РФ атаковала крылатыми и баллистическими ракетами Днепропетровщину и Полтавщину. В Полтавской области повреждены дома. Враг совершил атаку на территории Миргородского района.

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