Ракетный удар со стороны РФ по Полтавщине: возросло количество жертв (фото)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по масличнице на Полтавщине. В результате чего погибли три человека.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр МВД Игорь Клименко.

“В результате российского удара по масличнице на Полтавщине погибли три человека. Еще один считается без вести пропавшим. Ищем. Пятеро человек получили повреждения разных степеней тяжести. Все пострадавшие – работники предприятия. Пожар ликвидирован. Продолжается документирование военного преступления россии”, – рассказал Игорь Клименко.

Напомним, что российские оккупанты устроили атаку по Полтавщине в ночь на 28 августа.

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