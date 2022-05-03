Ракетный удар: в Одессе спасатели ликвидировали последствия атаки "русского мира"

Ракетный удар: в Одессе спасатели ликвидировали последствия атаки "русского мира"

В результате обстрела погиб мальчик.

В 18:45 2 мая в службу спасения поступило сообщение, что из- за попадания ракет в двухэтажное жилое здание произошло его разрушение и возгорание.

Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины в Одесской области в сообщении в Facebook.

Пожар был локализован в 19:20 и в 21:55 ликвидирован на площади 70 квадратных метров.

"В результате обстрела погиб мальчик, 2008 г.р. и пострадала девушка 2004 г.р., которая в тяжелом состоянии госпитализирована в медучреждение. Всего в здании находились 5 человек", — говорится в сообщении.

От ГСЧС были привлечены 12 единиц техники и 59 спасателей

"Снова гибель и снова ребенок. Сколько еще украинских детей нужно убить тем подобиям людей, чтобы захлебнуться собственной кровью? Пожары и разрушенные здания — вот они, последствия "русского мира", — говорится в видео ГСЧС Украины.

Напомним, что в Одессе в понедельник, 2 мая, украинские защитники сбили российский беспилотник.

Он вел воздушную разведку над городом.

Читайте также:

В Одессе погиб 15-летний парень от попадания ракеты в дом