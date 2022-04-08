Ракетный удар в Одесской области и бои на Изюмском направлении: какая ситуация в регионах 8 апреля

Ракетный удар в Одесской области и бои на Изюмском направлении: какая ситуация в регионах 8 апреля

В Харьковской и Луганской областях есть погибшие от вражеских обстрелов мирные люди.

Ночь на 8 апреля в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно. Какая ситуация в регионах по состоянию на 8:00 утра.

На Волыни, Закарпатье, в Днепропетровской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях— все спокойно.

Харьков

Ночью враг снова обстрелял из артиллерии жилые районы города Салтовка, ХТЗ, Алексеевка. 14 пострадавших, 1 женщина погибла. В области россияне наносили удары по Дергачам и Балаклее. Кроме того, оккупанты повредили железную дорогу в Барвинково, пострадавших нет. Бои продолжаются в Изюмском направлении.

Луганская область

Продолжаются постоянные минометные обстрелы и позиционные бои в Кременной, Попасной, Рубежном. Вечером враг сосредоточился на Лисичанске, где загорелись еще два дома. На территории области произошло 24 пожара в жилом фонде в результате обстрелов. Один человек погиб.

Донецкая область

Российские оккупанты обостряют ситуацию, поджимая в районах Угледара, Марьинки, Авдеевки, Бахмута, Торецкого и Очеретино. Вчера — удары с вертолета по Угледару, Славянску (ракета ХА55). В результате было повреждено более 10 домов.

Кроме того, были заблокированы три эвакуационных поезда. Разблокировали движение только ближе к полуночи. Поезда двигаются по маршруту во Львов и Хмельницкий.

В результате обстрелов – трое раненых гражданских.

Мариуполь — без изменений. Блокада, гуманитарная катастрофа, зачистка, уличные позиционные бои. Защитники города сражаются, оттягивая на себя значительные силы противника.

Одесская область

В результате ракетного удара с моря поражены объекты инфраструктуры в Одесской области около 22:50. Подробности уточняются.

Николаевская область

По всей территории ночь была относительно спокойной, кроме Баштанского района, там были обстрелы. Детали выясняются.

Херсонская область

Ночью в области слышались взрывы. Информация о последствиях отсутствует. В общем, ситуация на Херсонщине становится более критической: гуманитарная катастрофа во многих селах, отсутствие воды и света, а главное — лекарств. Оккупанты продолжают мародерить.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 44-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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