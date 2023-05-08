Ракетный удар в Одесской области полностью уничтожил склад Красного Креста – приостановлено оказание гумпомощи (фото)

В результате удара оккупантов крылатыми ракетами Х-22 в Одесской области в ночь на 8 мая полностью разрушено арендованное складское помещение организации Общества Красного Креста Украины площадью 1000 кв.м.

Об этом сообщила пресс-служба Красного Креста.

"Пожар полностью уничтожил гуманитарную помощь для Одесской области, которая была на складе. На момент ракетного удара представителей Красного Креста на месте не было", — говорится в сообщении.

Представители организации также сообщили, что предоставление гуманитарной помощи и деятельность некоторых проектов Одесской областной организации Красного Креста Украины приостановлено.

Ракетный удар в Одесской области полностью уничтожил состав Красного Креста.

Ракетный удар в Одесской области полностью уничтожил состав Красного Креста.

Ракетный удар в Одесской области полностью уничтожил состав Красного Креста.

Ракетная атака Одесской области

В ночь на понедельник, 8 мая, враг нанес ракетный удар с бомбардировщиков Ту-22М3 по Одесщине. Ракеты типа Х-22 россияне направили по составу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на Черноморском побережье.

Враг совершил восемь пусков из района мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат предположил, что часть ракет, выпущенных по Одесщине, даже не долетела до региона.

В результате удара ранены три человека.

Впоследствии из-под завалов извлекли тело охранника склада.

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