Ракетный удар: в Полтаве из-за перепадов электричества посреди дороги вспыхнули троллейбусы

В Полтаве посреди дороги загорелось несколько троллейбусов.

Произошло это из-за ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры, которые снабжают украинцев электричеством.

Видео распространяется в телеграмм-каналах.

Местные жители сообщают, что из-за перепада напряжения в Полтаве посреди улицы вспыхнули сразу три троллейбуса. Водители общественного транспорта вовремя остановили движение.

По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, во время воздушной тревоги часть областей Украины осталась без электричества.

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