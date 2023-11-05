Ракетный удар ВСУ по судну "Аскольд" в Керчи – в Сети показали фото последствий

Во временно оккупированном Крыму ВСУ вечером 4 ноября нанесли ракетный удар по судостроительному заводу "Залив" в Керчи. В результате атаки было повреждено судно-ракетоноситель "Аскольд".

Журналисты "Схем" показали спутниковые фото завода "Залив" после атаки военных ВСУ.

Так, на снимках Planet Labs за 5 ноября заметно место удара на заводе "Залив" и поврежденное военное судно.

Место удара по заводу "Залив" в Керчи и поврежденное судно "Аскольд"/Фото: Схемы

Место удара по заводу "Залив" в Керчи и поврежденное судно "Аскольд"/Фото: Схемы

Место удара по заводу "Залив" в Керчи и поврежденное судно "Аскольд"/Фото: Схемы

"По моим данным на 4 ноября в Керчи на момент взрывов находился только один корабль, способный нести ракеты класса "Калибр", а именно "Аскольд". Я думаю, что этот корабль, как мы видим, стоял уже у причала и его доводили до ума, потому что уже в декабре его должны сдать. Видно, что он еще на плаву, но верхняя часть судна заметно повреждена", — рассказал в комментарии "Схемам" капитан 1-го ранга ВМС запаса Андрей Рыженко после анализа спутникового снимка.

Андрей Рыженко также добавил, что "Аскольд" — это малый ракетный корабль 22800 типа "Каракурт", который может нести до 8 ракет "Калибр". Обезвреживание такого судна, по мнению капитана ВМС, очень важно для безопасности Украины.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно об очередном ударе по Черноморскому флоту России в Крыму.

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