Ракетный ударный России по Спасо-Преображенскому собору в Одессе: фото до и после атаки

Значительно повреждены внутренние украшения и иконы, полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора.
В ночь на 23 июля Россия нанесла ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. Было прямое попадание в алтарь, в результате атаки религиозное здание частично разрушено. Также пострадал охранник собора, его госпитализировали в больницу.
ТСН.ua собрал фото кафедрального собора до и после террористической атаки России.
Утром 23 июля пресс-служба Одесской епархии опубликовала последствия атаки по собору. Там сообщили, что ракета попала прямо в центральный алтарь, в результате чего частично разрушено здание собора, перекрытие трех нижних этажей, значительно повреждена внутренняя отделка и иконы, полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора.
Известно, что по состоянию на 8 часов утра продолжаются спасательные работы, проводимые сотрудниками ГСЧС, работают коммунальные службы.
Также публикуем фото Спасо-Преображенского кафедрального собора к атаке России.
Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе: краткие сведения
Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе – самый большой православный храм Одессы. Он был заложен в 1794 году, а освящен в 1808 году. Был одним из величайших соборов Российской империи в начале ХХ века, вмещая до 12 000 человек.
В 1936 году собор был разрушен советской властью. Как пишет Википедия, сначала храм был разграблен (собор был облицован, а полы выложены плитами мрамора и гранита), а затем разобран по камушке. После этого большевистские власти города решили устроить на месте собора развлекательное место, а на месте главного алтаря планировалось разместить туалет. И только покровительство академика Владимира Петровича Филатова спасло святое место от осквернения.
Напомним, в ночь на 23 июля российские войсковые выпустили по Одессе по меньшей мере пять видов ракет. Есть погибшие, пострадавшие и серьезные разрушения. Все подробности ночной атаки опубликовали на сайте ТСН.ua.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Одесса!!! Ночь ужаса! Россияне массированно били ракетами!