Ракетный ударный России по Спасо-Преображенскому собору в Одессе: фото до и после атаки

В ночь на 23 июля Россия нанесла ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. Было прямое попадание в алтарь, в результате атаки религиозное здание частично разрушено. Также пострадал охранник собора, его госпитализировали в больницу.

ТСН.ua собрал фото кафедрального собора до и после террористической атаки России.

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Утром 23 июля пресс-служба Одесской епархии опубликовала последствия атаки по собору. Там сообщили, что ракета попала прямо в центральный алтарь, в результате чего частично разрушено здание собора, перекрытие трех нижних этажей, значительно повреждена внутренняя отделка и иконы, полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора.

Известно, что по состоянию на 8 часов утра продолжаются спасательные работы, проводимые сотрудниками ГСЧС, работают коммунальные службы.

Фото до и после ракетного удара по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе 23 июля. ФОТО: Одесская епархия

Фото до и после ракетного удара по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе 23 июля. ФОТО: Одесская епархия

Фото до и после ракетного удара по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе 23 июля. ФОТО: Одесская епархия

Фото до и после ракетного удара по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе 23 июля. ФОТО: Одесская епархия

Фото до и после ракетного удара по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе 23 июля. ФОТО: Одесская епархия

Также публикуем фото Спасо-Преображенского кафедрального собора к атаке России.

Как выглядел Спасо-Преображенский кафедральный собор до атаки РФ / Фото: Википедия

Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе: краткие сведения

Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе – самый большой православный храм Одессы. Он был заложен в 1794 году, а освящен в 1808 году. Был одним из величайших соборов Российской империи в начале ХХ века, вмещая до 12 000 человек.

В 1936 году собор был разрушен советской властью. Как пишет Википедия, сначала храм был разграблен (собор был облицован, а полы выложены плитами мрамора и гранита), а затем разобран по камушке. После этого большевистские власти города решили устроить на месте собора развлекательное место, а на месте главного алтаря планировалось разместить туалет. И только покровительство академика Владимира Петровича Филатова спасло святое место от осквернения.

Напомним, в ночь на 23 июля российские войсковые выпустили по Одессе по меньшей мере пять видов ракет. Есть погибшие, пострадавшие и серьезные разрушения. Все подробности ночной атаки опубликовали на сайте ТСН.ua.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Одесса!!! Ночь ужаса! Россияне массированно били ракетами!

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