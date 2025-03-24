Ракетой "Длинный Нептун" Украина ударила не впервые: Сметанин рассказал о сюрпризах для РФ

Состоялось испытание совершенно новой системы, подробности о которой пока держатся в секрете.

Украина взяла на вооружение новую крылатую ракету собственного производства "Длинный Нептун", которая имеет радиус действия 1000 км и использовалась против российского нефтеперерабатывающего завода в Туапсе (Россия). Также стало известно, что это был второй, а не первый случай применения этой ракеты.

Об этом стало известно из интервью Nettavisen министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Германа Сметанина.

Россиян ждут новые сюрпризы от украинского ВПК, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Впервые, по его словам, "Длинный Нептун" атаковал военный объект окупантов в Крыму. Какой именно это был объект, министр не уточнил.

По словам министра, Украина производит около 30–40% оружия, необходимого ВСУ. Производство БпЛА в Украине огромное, но традиционная артиллерия по-прежнему играет решающую роль, объяснил Сметанин.

"Первый раз мы его применили – атаковали военный объект на оккупированном Крымском полуострове. Мы также испытали сегодня совершенно новую систему, о которой я пока ничего не могу сказать", – добавил он.

Напомним, новые дальнобойные ракеты Украины "Длинный Нептун" уже прошли испытания и успешное боевое применение. У россиян уже подгорает, потому что "бавовны" станет еще больше.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "ДЛИННЫЕ НЕПТУНЫ" ШОКОВАЛИ РОССИЯН! УКРАИНСКИЕ РАКЕТЫ УВИДЕЛ ВЕСЬ МИР!"

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.