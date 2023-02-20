Ракету "Кинжал" можно "сбить" только в соцсетях: в Воздушных силах объяснили детали

Юрий Игнат отметил, что Украина очень ждет усиления от иностранных партнеров, а именно комплексов Patriot PAC-3 и SAMP/T.

В Воздушных силах напомнили, что украинское ПВО не может сбивать баллистические ракеты России.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат на онлайн-брифинге в медиацентре "Украина — Укринформ".

Ремарку ведущей, что Украина "начала сбивать баллистические цели", Игнат опроверг, отметив, что нынешнее вооружение ПВО не позволяет никоим образом этого делать.

Представитель Воздушных сил добавил, что Украина очень ждет усиления от иностранных партнеров, а именно комплексы Patriot PAC-3 и SAMP/T.

"Кинжал" можно "сбить" только в фейсбуке. Или на телеграмм-канале. Мы не можем сбивать эту цель. Призываю доверять официальным источникам", — отметил Игнат.

О назначении, особенностях, основных характеристиках, стоимости ракетного комплекса "Кинжал", читайте в материале ТСН.ua : "Кинжал" — гиперзвуковой ракетный комплекс: особенности и характеристики.

Напомним, президент США Джо Байден в понедельник, 20 февраля, прибыл в Киев с необъявленным визитом. В ходе визита в Украину президент США анонсировал новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. В него войдут боеприпасы и средства защиты неба над Украиной.

Юрий Игнат в ТСН объяснил о коварстве российских ракет "Кинжал" и "Ха", летящих по Украине

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