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Ракеты, беспилотники и авиабомбы: Игнат рассказал о ночной атаке россиян на Украину

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
813
Время на прочтение
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Ракеты, беспилотники и авиабомбы: Игнат рассказал о ночной атаке россиян на Украину

Фото: Associated Press

Враг атаковал три области.

С вечера 23 марта и до утра 24 марта российские войска атаковали три области Украины.   управляемыми авиационными бомбами, ракетами и беспилотниками Shahed.

Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона.

Игнат подчеркнул, что Россия ударила по Днепропетровской области дронами, по Одесской – ракетами, а на Сумщину оккупанты сбросили авиабмбы. Он также объяснил, что враг продолжил избивать с севера Украины.

"Началось все с вечера (23 марта — Ред.), когда противник атаковал Одесскую область. Уничтожены две ракеты Х-59",
– заявил Юрий Игнат.

Напомним, Юрий Игнат сообщал, что работа украинских мобильных огневых групп противовоздушной обороны ночью усложняется. Ведь труднее заметить враждебную цель, не имея радаров для ее обнаружения. Представитель ВСУ отметил, что воздушные цели ночью сбивают средствами, имеющими радиолокационную привязку к цели. То есть имеют радары, которые обнаруживают ее и уничтожают, пояснил он.

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Дата публикации
Просмотры
813
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