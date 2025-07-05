- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 268
- Время на прочтение
- 2 мин
Ракеты для Patriot могут закончиться в ближайшие недели: эксперты предупреждают о страшных последствиях
Военные эксперты выражают серьезные опасения, что Украина может столкнуться с критической нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны еще до конца лета.
После масштабного ракетного удара России по Киеву, который произошел накануне, украинская армия нанесла ответный удар по авиабазе Борисоглебск в Воронежской области РФ. По информации Киева, там базируются российские истребители Су-34, Су-35С и Су-30СМ. если США не возобновят поставки критически важных ракет для ПВО.
Об этом пишет Bild.
Критическая ситуация с поставкой оружия
Военный аналитик Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене в разговоре с BILD выразил серьезную обеспокоенность по этому поводу.
«Все системы вооружения являются критически важными поставками украинской обороны. Запасов оружия хватит до конца лета, после чего ситуация станет критической», - заявил он.
Эксперт добавил, что такой опасный разрыв в поставках и запасах может возникнуть, «если Европа не попытается его как-нибудь заполнить».
По мнению экспертов, приостановка поставок ракет Patriot, о которой сообщила администрация Трампа, вообще ставит Киев под угрозу разрушения.
Истощение запасов ракет ПВО
Еще один военный эксперт Томас Тайнер считает, что запаса боеприпасов для систем HIMARS в Украине может хватить до сентября, но только при условии экономного использования. Однако ситуация с ракетами PAC-3 Patriot значительно более критична: они могут закончиться через одну-две недели, если Россия увеличит количество пусков баллистических ракет.
Без ракет Patriot российские баллистические и крылатые ракеты прорвутся. Причем каждая ракета доставляет в десять раз больше взрывчатки к своей цели, чем беспилотник Шахед», — предупредил о страшных последствиях Тайнер.
Так что эксперты подчеркивают острую необходимость непрерывных поставок средств противовоздушной обороны для Украины.
Напомним, Россия увеличивает количество атак дронами . Даже самые современные перехватчики не могут полностью защитить города из-за технических и логистических ограничений.