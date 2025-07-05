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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Время на прочтение
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Ракеты для Patriot могут закончиться в ближайшие недели: эксперты предупреждают о страшных последствиях

Военные эксперты выражают серьезные опасения, что Украина может столкнуться с критической нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны еще до конца лета.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
ЗРК Patriot

Украине хватит запасов ракет для ЗРК Patriot только на одну-две недели / © portal.lviv.ua

После масштабного ракетного удара России по Киеву, который произошел накануне, украинская армия нанесла ответный удар по авиабазе Борисоглебск в Воронежской области РФ. По информации Киева, там базируются российские истребители Су-34, Су-35С и Су-30СМ. если США не возобновят поставки критически важных ракет для ПВО.

Об этом пишет Bild.

Критическая ситуация с поставкой оружия

Военный аналитик Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене в разговоре с BILD выразил серьезную обеспокоенность по этому поводу.

«Все системы вооружения являются критически важными поставками украинской обороны. Запасов оружия хватит до конца лета, после чего ситуация станет критической», - заявил он.

Эксперт добавил, что такой опасный разрыв в поставках и запасах может возникнуть, «если Европа не попытается его как-нибудь заполнить».

По мнению экспертов, приостановка поставок ракет Patriot, о которой сообщила администрация Трампа, вообще ставит Киев под угрозу разрушения.

Истощение запасов ракет ПВО

Еще один военный эксперт Томас Тайнер считает, что запаса боеприпасов для систем HIMARS в Украине может хватить до сентября, но только при условии экономного использования. Однако ситуация с ракетами PAC-3 Patriot значительно более критична: они могут закончиться через одну-две недели, если Россия увеличит количество пусков баллистических ракет.

Без ракет Patriot российские баллистические и крылатые ракеты прорвутся. Причем каждая ракета доставляет в десять раз больше взрывчатки к своей цели, чем беспилотник Шахед», — предупредил о страшных последствиях Тайнер.

Так что эксперты подчеркивают острую необходимость непрерывных поставок средств противовоздушной обороны для Украины.

Напомним, Россия увеличивает количество атак дронами . Даже самые современные перехватчики не могут полностью защитить города из-за технических и логистических ограничений.

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Дата публикации
Количество просмотров
268
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