"Ракеты достигли своей цели": Игнат рассказал подробности атаки на аэродром в Саках

Вооруженные силы Украины в ночь на 6 января поразили российский аэродром "Саки" во временно оккупированном Крыму. Аэродром "Саки" – это пункт управления. Там есть защищенный бункер, где россияне ведут управление соединением.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Были направлены туда крылатые ракеты, пункт управления был поражен. Есть данные разведки, есть радиообмен, что ракеты достигли своей цели. Оккупанты написали: "Все цели уничтожены", как они это обычно делают. Есть у нас соответствующий объективный контроль, что было поражено. Насколько последствия этого удара серьезны – пока информации нет. Несколько дней подряд авиация Воздушных сил и другие Силы обороны хорошо потрепали оккупантов в Крыму. Это касается разных целей – и пунктов управления, и других приоритетных целей, о которых возможно будет объявлено позже", – рассказал Игнат.

Напомним, Наталья Гуменюк рассказала, что удар по аэродрому "Саки" был направлен на уничтожение потенциала российской авиации.

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