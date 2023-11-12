"Ракеты двигались по сложному маршруту": стали известны новые подробности ночной атаки по Украине

Не обошлось без жертв и пострадавших.

Ночью против 12 ноября российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине. В частности, враг атаковал юг Украины, применив одновременно баллистику, вероятно "Искандер-М", и управляемые авиационные ракеты типа Х-59.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

"Пытаясь обойти систему противовоздушной обороны, управляемые ракеты направлялись по сложному маршруту. Однако силам противовоздушной обороны удалось уничтожить одну из управляемых ракет на Николаевщине. Вторая и баллистическая ракеты попали по открытой территории области. Без критических разрушений и пострадавших. В результате падения обломков повреждено. несколько жилых домов. Предварительно, без пострадавших", — говорится в сообщении.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что за минувшие сутки, 11 ноября, враг 50 раз обстрелял регион. По ее словам, российская армия концентрируется именно на населенных пунктах и таким образом оказывает давление на украинских военных.

"Можно сказать смешанный ракетный удар нанесли ночью: одновременно использовалась и баллистика, и управляемые ракеты типа Х-59", – сказала спикер.

Ранее Генштаб сообщил, что враг применил две управляемые авиационные ракеты Х-59 и баллистическую ракету "Искандер-М".

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Всего за прошедшие сутки враг нанес один ракетный и 63 авиационных удара, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

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