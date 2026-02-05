Ракеты "Фламинго" поразили полигон запуска "Орешника" в РФ: появились эффектные кадры

Украинский «Фламинго» ударил по полигону запуска «Орешника»

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по полигону «Капустин Яр» на территории России, откуда оккупанты запускали ракеты «Орешник» по украинским позициям.

«В течение января 2026 года Силы обороны Украины выполнили серию успешных ударов по комплексу зданий ангарного типа, где проходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности полигона „Капустин Яр“ в Астраханской области, РФ», — говорится в сообщении Генштаба.

По данным военных, серию ударов осуществили с помощью ударных средств дальнего радиуса действия украинского производства, в частности, FP-5 Фламинго.

Как отметили в Генштабе, по имеющейся информации, на территории полигона часть зданий получила повреждения разной степени, один из ангаров существенно поврежден, а часть личного состава была эвакуирована с территории.

Между тем, в Сети опубликованы вероятные кадры пусков ракет «Фламинго», часть из которых попала по полигону «Капустин Яр».

Напомним:

Впервые об успешном испытании «Фламинго» сообщил президент Владимир Зеленский в августе 2025 года. Ракета способна преодолевать 3 000 километров и приземлиться в 14 метрах от цели. FP-5 является одной из самых больших таких ракет в мире, которая способна доставлять до 1 150 кг груза.

О существовании ракеты «Фламинго» впервые стало известно 17 августа, когда сотрудничающий с Associated Press украинский фоторепортер Ефрем Лукацкий поделился ее фотографией. Он отметил, что сфотографировал его в цехе одной из ведущих оборонных компаний Fire Point в Украине 14 августа.

«Капустин Яр» — это ракетный военный полигон России в северо-западной части Астраханской области, почти на границе с Казахстаном. На полигоне испытывают большое количество разных ракет малой и средней дальности, крылатых ракет, комплексов и систем ПВО.