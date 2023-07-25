Ракеты Hydra-70, Stryker и боеприпасы: США объявили о новом пакете военной помощи для Украины

Во вторник, 25 июля, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 400 млн. долларов. Вооружение выделят из складов Минобороны США.

Об этом идет речь на сайте Пентагона.

"Сегодняшняя помощь в сфере безопасности на сумму до 400 миллионов долларов включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские и другие боеприпасы, бронемашины, противотанковое оружие и другое оборудование, которое поможет Украине противостоять российской агрессии", — говорится в сообщении.

Список военного вооружения, которое США передают Украине:

Дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot и зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);

Зенитные комплексы Stinger;

Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

120-мм и 60-мм минометные мины;

32 бронетранспортера Stryker;

Ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW).

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

Беспилотные авиационные комплексы Hornet;

Авиационные ракеты Hydra-70;

Тактические аэронавигационные системы;

Боеприпасы для подрыва ограждений;

Более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат;

Приборы ночного видения и тепловизионные системы

Запасные части, обучающие боеприпасы и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать со своими союзниками и партнерами с целью предоставления Украине возможностей для удовлетворения ее неотложных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в безопасности", — говорится в сообщении.

Напомним, 21 июля Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. В частности, Силы обороны получили 10 танков Leopard 1А5, пулеметы для танков и бронетехники, грузовики, мостовую систему и прицепы, радары, снаряды, аптечки.

Также 19 июля США объявили о новом пакете военной помощи для украинских военных на сумму в 1,3 млрд долларов. В пакет вошли, в частности, средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

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