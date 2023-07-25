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Ракеты Hydra-70, Stryker и боеприпасы: США объявили о новом пакете военной помощи для Украины

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Ракеты Hydra-70, Stryker и боеприпасы: США объявили о новом пакете военной помощи для Украины

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи / Фото: Associated Press

В Пентагоне был озвучен перечень вооружения.

Во вторник, 25 июля, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 400 млн. долларов. Вооружение выделят из складов Минобороны США.

Об этом идет речь на сайте Пентагона.

"Сегодняшняя помощь в сфере безопасности на сумму до 400 миллионов долларов включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские и другие боеприпасы, бронемашины, противотанковое оружие и другое оборудование, которое поможет Украине противостоять российской агрессии", — говорится в сообщении.

Список военного вооружения, которое США передают Украине:

  • Дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot и зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
  • Зенитные комплексы Stinger;
  • Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 120-мм и 60-мм минометные мины;
  • 32 бронетранспортера Stryker;
  • Ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW).
  • Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
  • Беспилотные авиационные комплексы Hornet;
  • Авиационные ракеты Hydra-70;
  • Тактические аэронавигационные системы;
  • Боеприпасы для подрыва ограждений;
  • Более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат;
  • Приборы ночного видения и тепловизионные системы
  • Запасные части, обучающие боеприпасы и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать со своими союзниками и партнерами с целью предоставления Украине возможностей для удовлетворения ее неотложных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в безопасности", — говорится в сообщении.

Напомним, 21 июля Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. В частности, Силы обороны получили 10 танков Leopard 1А5, пулеметы для танков и бронетехники, грузовики, мостовую систему и прицепы, радары, снаряды, аптечки.

Также 19 июля США объявили о новом пакете военной помощи для украинских военных на сумму в 1,3 млрд долларов. В пакет вошли, в частности, средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

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Дата публикации
Просмотры
2167
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