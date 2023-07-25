Ракеты Hydra-70, Stryker и боеприпасы: США объявили о новом пакете военной помощи для Украины

В Пентагоне был озвучен перечень вооружения.
Во вторник, 25 июля, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 400 млн. долларов. Вооружение выделят из складов Минобороны США.
Об этом идет речь на сайте Пентагона.
"Сегодняшняя помощь в сфере безопасности на сумму до 400 миллионов долларов включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские и другие боеприпасы, бронемашины, противотанковое оружие и другое оборудование, которое поможет Украине противостоять российской агрессии", — говорится в сообщении.
Список военного вооружения, которое США передают Украине:
- Дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot и зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
- Зенитные комплексы Stinger;
- Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм и 60-мм минометные мины;
- 32 бронетранспортера Stryker;
- Ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW).
- Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
- Беспилотные авиационные комплексы Hornet;
- Авиационные ракеты Hydra-70;
- Тактические аэронавигационные системы;
- Боеприпасы для подрыва ограждений;
- Более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат;
- Приборы ночного видения и тепловизионные системы
- Запасные части, обучающие боеприпасы и другое полевое оборудование.
"Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать со своими союзниками и партнерами с целью предоставления Украине возможностей для удовлетворения ее неотложных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в безопасности", — говорится в сообщении.
Напомним, 21 июля Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. В частности, Силы обороны получили 10 танков Leopard 1А5, пулеметы для танков и бронетехники, грузовики, мостовую систему и прицепы, радары, снаряды, аптечки.
Также 19 июля США объявили о новом пакете военной помощи для украинских военных на сумму в 1,3 млрд долларов. В пакет вошли, в частности, средства противовоздушной обороны и боеприпасы.
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