Ракеты к системам ПВО Patriot в Украине могут закончиться через несколько недель — CNN

"Петриоты" являются лучшим оборудованием, предоставленным США Украине, и они играют решающую роль в противовоздушной обороне Украины.

В Украине запасы ракет к американским ЗРК Patriot могут иссякнуть в течение нескольких следующих недель после прекращения помощи США.

Об этом передает CNN.

Наибольшим вызовом для Украины называют потенциальную потерю американских систем противовоздушной обороны Patriot, которые являются незаменимыми. Украинские солдаты рассказали CNN, что их больше волнует не последствия сокращений на передовой, а отсутствие ракет Patriot, защищающих их семьи и близких в украинских городах.

"США имеют лицензию на ракетные системы Patriot, а также на производство ракет для них, что делает их воспроизводство многим европейским странам очень сложным", — сказала Екатерина Степаненко, аналитик Института изучения войны.

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"Петриоты" являются лучшим оборудованием, предоставленным США Украине, и они играют решающую роль в противовоздушной обороне Украины. Так что риск их потери вызвал панику у украинских чиновников, отмечают в издании.

"Это единственная система, способная бороться с российскими баллистическими ракетами. Риск связан с обеспечением "Петриотов" как ремонтом, так и техобслуживанием, а также боеприпасами для защиты Украины от баллистических ракет", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Журналистам не удалось выяснить, сколько ракет находится в запасе Украины и уже на пути ли поставки из США. Однако украинский чиновник сообщил CNN во вторник, что запасы ракет Patriot в Киеве могут закончиться через несколько недель.

Существуют некоторые альтернативные системы, такие как NASAMS и IRIS-T, доказавшие эффективность против крылатых ракет и беспилотников, но они не могут сравниться с "Петриотами", когда речь идет о защите от передовых гиперзвуковых и баллистических ракет.

Оружие, которое потенциально может заменить Patriot – это ЗРК SAMP/T европейского производителя Eurosam. Украине понадобится гораздо больше таких систем, чтобы они были столь же эффективны, как "Петриоты", и сейчас существуют серьезные проблемы со снабжением SAMP/T, пишут в CNN.

Ранее стало известно, что в США приостановили всю военную помощь Украине и передачу разведывательных данных.

По информации Sky News, США не будут больше делиться с Украиной никакими данными разведки.

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