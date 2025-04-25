Ракеты КНДР "бьют" не только по Украине: аналитик указал на скрытую выгоду

КДНР «отрабатывает на Украине» ракетные тактики и модернизирует свое оружие / © Associated Press

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Россия расширяет сотрудничество с Северной Кореей, чтобы получить высокоточные ракеты и оказывать давление на США. В то же время, сотрудничество с россиянами позволяет КНДР модернизировать свое оружие и подготовиться к войне с Южной Кореей.

Об этом рассказал военный аналитик Дмитрий Снегирев в эфире «КИЕВ24».

«Себестоимость производства на территории КНДР, она в разы ниже вследствие нескольких факторов, в частности [дешевой — ред.] рабочей силы. Ну и плюс РФ таким образом масштабирует театр боевых действий путем привлечения третьих стран. Кроме того, это позволяет КНДР отработать тактику нанесения ракетных ударов и соответственно модернизировать собственный ракетный комплекс», — пояснил аналитик.

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Снегирев подчеркнул, что сотрудничество с РФ предоставило возможность северокорейцам на порядок улучшить тактико-технические характеристики своих ракет. Он напомнил, что первые ракеты КНДР, которые российские оккупанты запускали по Украине, могли отклониться от цели на полкилометра. Сейчас это оружие, к сожалению, стало намного точнее.

«То есть говорить, что это было высокоточное оружие — ну это с большим сарказмом. Теперь это серьезные способы поражения. И подобный характер сотрудничества удовлетворяет как КНДР, так и соответственно Россию», — отметил эксперт.

По словам Дмитрия Снегирева, расширение сотрудничества с КНДР позволяет россиянам не только наносить больше ракетных ударов по Украине, но и фактически оказывать военно-политическое давление на США. Речь идет об угрозе войны на Корейском полуострове, которую Вашингтон не сможет оставить без внимания, ведь Сеул, в отличие от Киева, является стратегическим военно-политическим партнером Соединенных Штатов вне блока НАТО.

Напомним, для атаки на Киев в ночь на 24 апреля Россия использовала северокорейскую баллистическую ракету KN-23. Генерал Игорь Романенко отметил, что враг работает над улучшением точности попадания этих ракет.