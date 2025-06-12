Ракеты КНДР теперь могут бить точнее: что в них сменили россияне

Ракета КНДР / © Архів

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Есть информация о том, что КНДР значительно улучшила баллистические ракеты КN-23, теперь они способны точнее избивать. Дело в том, что россияне могли добавить комплектацию – и эти ракеты стали такими, как «Искандер».

Об этом рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

По его словам, ракета КN-23 – это фактически копия ракеты «Искандер». Многие северокорейские специалисты в свое время обучались в России.

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«Конечно, россияне знают, как правильно должно быть все устроено. Первые ракеты КN-23 имели очень некачественную проводку и почти самопальные блоки управления.

Криволап предполагает, что россияне поставили производство ракет на конвейер и организовали работу в три смены.

«То есть сегодня они продолжают активно накапливать ракеты как основное оружие, которое будут использовать против нас и угрожать европейским странам. Ведь ракета, летающая на 500 км, может достичь целого ряда городов Европы, а на 800 км еще дальше», — завершил Криволап.

Напомним, во время массированного обстрела Украины ночью против 10 июня россияне нанесли удары двумя баллистическими северокорейскими ракетами. Основной удар был направлен в столицу Украины. Как подчеркнул спикер МИД Украины Георгий Тихий, сегодня под атаками такого масштаба, под такими комбинированными воздушными атаками не находится ни одна страна в мире.

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Также он добавил, что украинское ПВО продемонстрировало невероятную эффективность, защитив страну от такого масштабного удара, какого не испытывало ни одно другое государство в мире.

По данным ПС ВСУ, баллистика KN-23 летела из Воронежской области.