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Ракеты, которыми россияне ударили по вокзалу Краматорска, были подписаны "за детей Донбасса"

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Ракеты, которыми россияне ударили по вокзалу Краматорска, были подписаны "за детей Донбасса"

Павел Кириленко/Facebook

По предварительным данным, по меньшей мере 30 человек погибли, более 100 ранены.

Кассетные ракеты, которыми россияне убили мирных людей на вокзале в Краматорске, они подписали "за детей Донбасса".

Об этом сообщил военный обозреватель Роман Бочкала.

"Ракеты, которыми россияне убили более 40 человек на вокзале в Краматорске, они подписали "за детей Донбасса". Помните, кто они есть. Не верьте ни одному из них. Они убийцы и изверги", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что российские оккупанты 8 апреля нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области. По предварительным данным, по меньшей мере 30 человек погибли, более 100 ранены. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, так как сейчас происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 44-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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