"Ракеты летят уже 46 день": россияне нанесли авиаудары по Днепропетровской области, аэропорт разрушен полностью

"Ракеты летят уже 46 день": россияне нанесли авиаудары по Днепропетровской области, аэропорт разрушен полностью

Захватчики снова попали в аэропорт Днепра.

Российские оккупанты в воскресенье, 10 апреля, снова нанесли ракетные удары по Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровска ОГА Валентин Резниченко.

"К сожалению, орки участили сегодня со своими атаками. У нас снова "прилеты". Ракеты летят и летят. Количество пострадавших выясняем", — говорится в сообщении руководителя ОГА.

Российские оккупанты в Звонецком попали в инфраструктурный объект. На месте ракетного удара работают спасатели. Данные о разрушениях и количестве жертв уточняются, подчеркнул он.

Кроме того, россияне совершили повторную атаку на аэропорт в Днепре. "От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и рядом инфраструктура", — подчеркнул Резниченко.