Ракеты маневрировали и меняли курс: Игнат рассказал подробности массированного удара РФ

Оккупационные войска России в ночь на 7 февраля и под утро атаковали Украину беспилотниками "Шахед" и ракетами. Силы ПВО сбили 29 ракет и 15 ударных БПЛА.

Как рассказал в эфире "Радио Свобода" спикер Воздушных сил Юрий Игнат, крылатые ракеты, которыми РФ атаковала Украину, постоянно меняли свой курс, они маневрировали на западе.

"Ракета программируется накануне удара. Она долетает до определенного места, куда ей назначено, делает поворот, который тоже заложен в программировании, влево-вправо, меняет курс. Таким образом, может десятки раз менять курс. Долетели фактически до Самборского района (Львовщины), это не так далеко до границы с Польшей, дальше повернула во львовском направлении, затем снова свернула в направлении Тернопольщины. Такие маневры проводились в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской областях", – уточнил он.

Напомним, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель прятался в укрытии из-за массированной ракетной атаки РФ по столице (фото).

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