Ракеты на подступах: Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности в четырех областях Украины

Украинцев призывают быть в укрытиях.
Воздушные силы ВСУ на 26 июля 18:45 предупредили об угрозе ударов в Винницкой, Николаевской и Одесской областях. Также группа ракет двигается в направлении Хмельнитчины.
Об этом ПС ВСУ написали на своем телеграмм-канале.
По состоянию на данный момент по всей территории Украины объявлена воздушная тревога, поскольку террористическая Россия запустила ракеты по мирным населенным пунктам Украины. Угроза ударов существует в Винницкой, Николаевской и Одесской областях.
"Крылатые ракеты на подступах к Винницкой, Николаевской и Одесской областям!", — сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Также военные предупредили об угрозе на западе Украины.
"Группа ракет двигается вдоль границы с Молдовой в направлении Хмельницкой области", — сообщили в ВС ВСУ.
Напомним, по состоянию на 18.33 воздушную тревогу объявили во всех областях Украины, поскольку существует большой риск ракетных ударов.
Отметим, российская террористическая армия в среду, 26 июля, осуществила пуск ракет со стратегических бомбардировщиков.
Читайте также:
- Эксперт рассказал, от чего будут зависеть сроки победы Украины в войне
- ВСУ взяли в плен российских десантников (видео)
- На Бахмутском направлении продолжаются жесткие бои в районе Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки – Маляр