Ракеты на подступах: Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности в четырех областях Украины

Украинцев призывают быть в укрытиях.

Воздушные силы ВСУ на 26 июля 18:45 предупредили об угрозе ударов в Винницкой, Николаевской и Одесской областях. Также группа ракет двигается в направлении Хмельнитчины.

Об этом ПС ВСУ написали на своем телеграмм-канале.

По состоянию на данный момент по всей территории Украины объявлена воздушная тревога, поскольку террористическая Россия запустила ракеты по мирным населенным пунктам Украины. Угроза ударов существует в Винницкой, Николаевской и Одесской областях.

"Крылатые ракеты на подступах к Винницкой, Николаевской и Одесской областям!", — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Также военные предупредили об угрозе на западе Украины.

"Группа ракет двигается вдоль границы с Молдовой в направлении Хмельницкой области", — сообщили в ВС ВСУ.

Напомним, по состоянию на 18.33 воздушную тревогу объявили во всех областях Украины, поскольку существует большой риск ракетных ударов.

Отметим, российская террористическая армия в среду, 26 июля, осуществила пуск ракет со стратегических бомбардировщиков.

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