Ракеты не попали в запланированные врагом объекты: подробности обстрела Одесской области

В ОВА сообщили о наличии пострадавших.

Вечером пятницы, 1 апреля, российские оккупанты из Крыма выпустили ракеты по Одесской области.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко. Он рассказал о трех выпущенных ракетах, а также наличии пострадавших людей.

В оперативном командовании "Юг" ВСУ отметили, что "враг коварно пытался поразить объекты критической инфраструктуры, поражение которых может нести опасность гражданскому населению. Благодаря своевременному и эффективному реагированию сил противовоздушной обороны ракеты не попали в запланированные врагом объекты. Ситуация находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Обстоятельства происшествия уточняются", — говорится в сообщении.

Оперативная обстановка в Одесской области от представителя оперативного командования "Юг". Уважаемые одесситы и жители области! Тридцать седьмые сутки героического сопротивления несокрушимого народа Украины коварным оккупантам завершаются. Юг Украины мужественно борется за каждый сантиметр родной земли. Там, где врагу не добраться по суше, он продолжает на нас давить с моря и с неба. Только во время ракетных обстрелов Одесской области враг коварно пытался поразить объекты критической инфраструктуры, поражение которых может представлять опасность для гражданского населения. Благодаря своевременному и эффективному реагированию сил противовоздушной обороны ракеты не попали в запланированные врагом объекты. Ситуация находится под контролем вооруженных сил Украины. Обстоятельства происшествия уточняются. Напомню, что уведомление о воздушной угрозе – это бескомпромиссный сигнал к действию. Действия по сохранению вашей жизни, ваших детей, родных и близких. Несмотря на неприятельские нападения, обстановка в нашем регионе остается стабильной и контролируемой. Итого победим! Опубликовано Оперативное командование "Юг"/Operational Command “South” Пятница, 1 апреля 2022 г.

На юге российские оккупанты пытаются атаковать Украину с земли, моря и неба.

"Юг Украины мужественно борется за каждый сантиметр родной земли. Там, где врагу не добраться по суше, он продолжает на нас давить с моря и с неба. Несмотря на вражеские нападения, обстановка в нашем регионе остается стабильной и контролируемой", — заверили военные.

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