Ракеты нужны Украине для защиты, а не для эскалации конфликта – министр обороны Франции

Диктатор Путин рассчитывает на то, что со временем поддержка Украины станет ослабляться.

Глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что поставка Украине ракет необходима исключительно для защиты страны от российских захватчиков и не приведет к эскалации конфликта.

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Об этом он заявил в своем интервью для BFM TV.

Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на то, что со временем поддержка Украины станет ослабляться, особенно это касается общественной и политической поддержки.

"Путин ведет войну на истощение. Мы должны коллективно объяснять, почему это полезно, важно и необходимо помогать Украине защищать себя, объяснять, что снабжение ракет не является эскалацией, и не втягивает никого в прямой военный конфликт с Россией. Это не "безответственно", как мы слышали от некоторых крайне правых, а иногда и крайних левых политических лидеров", — заявил он.

Кроме того, министр отметил, что некоторые французские политики, активно выступающие против поддержки Украины, чтобы она могла себя защитить, делают это потому, что имеют "особые отношения с российским руководством".

Напомним, ранее сообщалось, что в России устроили истерику из-за дальнобойных ракет от Франции: угрожают Киеву "последствиями".

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна передаст Украине дальнобойные ракеты. Речь идет о SCALP.

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