Ракеты по франковскому и луцкому аэродромам выпускал стратегический бомбардировщик российских оккупантов

Ракеты по франковскому и луцкому аэродромам выпускал стратегический бомбардировщик российских оккупантов

Ракетные удары нанесли по меньшей мере шесть бомбардировщиков.

Ракеты по аэродрому Ивано-Франковска и Луцка, а также в Днепре, утром 11 марта выпускал стратегический бомбардировщик оккупантов Ту-95МС ПКС.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

"Стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС ПКС РФ применены крылатые ракеты воздушного базирования по объектам на территории Украины в городах Луцк, Днепр, Ивано-Франковск", – сообщили в Генеральном штабе.

Отмечается, что ракетные удары по городам нанесли по меньшей мере шесть бомбардировщиков. Они выпустили не менее десяти крылатых ракет.

Напомним, взрывы на франковском аэродроме прогремели вчера примерно 07:00. По словам городского головы, в результате удара погибших нет, инфраструктура не повреждена.

На аэродроме вблизи Луцка обстрел произошел утром 11 марта в 05:45. Бомбардировщик Российской Федерации выпустил четыре ракеты. На месте возник пожар. Погибли четыре человека. Шесть раненых.

В Днепре российские оккупанті нанесли по городу три авиаудара. Взрывы произошли возле детского сада, многоэтажки и разрушили обувную фабрику. Погиб по меньшей мере один человек.

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