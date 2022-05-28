Ракеты попали в промышленное предприятие, сильные разрушения: подробности вражеского удара по родному городу Зеленского

Ракеты попали в промышленное предприятие, сильные разрушения: подробности вражеского удара по родному городу Зеленского

Вечером в субботу, 28 мая, Россия обстреляла ракетами Кривой Рог – родной город украинского президента Владимира Зеленского.

По городу были выпущены две ракеты РФ, попавшие в промышленное предприятие. В результате удара объект критической инфраструктуры получил серьезные разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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"Вражеская атака по Кривому Рогу. Две ракеты попали в промышленное предприятие. Сильные разрушения. Информацию о пострадавших уточняем. На месте работают спасатели ", — написал глава области.

Напомним, во время вечерней воздушной тревоги россияне нанесли удар ракетами по пригороду Кривого Рога. Как сообщали очевидцы в пабликах, на месте ракетного удара – черный дым. Перед этим были слышны мощные взрывы.

"Надо наконец признать Россию государством-террористом" - обращение Владимира Зеленского за 28 мая

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