Ракеты попали в промышленное предприятие, сильные разрушения: подробности вражеского удара по родному городу Зеленского

Вечером в субботу, 28 мая, Россия обстреляла ракетами Кривой Рог – родной город украинского президента Владимира Зеленского.
По городу были выпущены две ракеты РФ, попавшие в промышленное предприятие. В результате удара объект критической инфраструктуры получил серьезные разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Вражеская атака по Кривому Рогу. Две ракеты попали в промышленное предприятие. Сильные разрушения. Информацию о пострадавших уточняем. На месте работают спасатели ", — написал глава области.
Напомним, во время вечерней воздушной тревоги россияне нанесли удар ракетами по пригороду Кривого Рога. Как сообщали очевидцы в пабликах, на месте ракетного удара – черный дым. Перед этим были слышны мощные взрывы.
Читайте также:
- "Путин не отказывается от своих планов": в разведке предупредили, что война на Украине затянется
- "Сотни тысяч убитых с нашей стороны": Зеленский объяснил, реально ли забрать назад Крым и оккупированные территории
- Когда и как закончится война с Россией: известный оккультист назвал фазы и четкие даты
- Путин умрет в 2023 году: известный оккультист назвал точную дату смерти