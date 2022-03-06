Ракеты, попавшие в Винницу, уничтожили гражданский аэропорт и воинскую часть без техники

Ракеты, попавшие в Винницу, уничтожили гражданский аэропорт и воинскую часть без техники

Очевидцы выкладывали видео, как ракеты летели в сторону Винницы из непризнанного Приднестровья.

Сегодня около 13 часов враг нанес ракетный удар по Виннице. Восемь ракет упали на гражданский аэропорт и воинскую часть.

О погибших или раненых пока в военной администрации не сообщают, но местные пишут, что в зданиям поехало много скорых, сообщают в ТСН.

Столбы черного дыма видны в десятках километров. В штабе воздушных сил заявили, что аэропорт был гражданский, а в военной части не было никакой военной техники.

Над Винницей после обстрелов виднеются клубы столба дыма

Удар был нанесен крылатыми ракетами из непризнанного Приднестровья. Очевидцы выкладывали видео, как ракеты летели в сторону Винницы.

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение, где призвал западных лидер о срочном закрытии неба над Украиной.