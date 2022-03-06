Ракеты, попавшие в Винницу, уничтожили гражданский аэропорт и воинскую часть без техники

Очевидцы выкладывали видео, как ракеты летели в сторону Винницы из непризнанного Приднестровья.
Сегодня около 13 часов враг нанес ракетный удар по Виннице. Восемь ракет упали на гражданский аэропорт и воинскую часть.
О погибших или раненых пока в военной администрации не сообщают, но местные пишут, что в зданиям поехало много скорых, сообщают в ТСН.
Столбы черного дыма видны в десятках километров. В штабе воздушных сил заявили, что аэропорт был гражданский, а в военной части не было никакой военной техники.
Удар был нанесен крылатыми ракетами из непризнанного Приднестровья. Очевидцы выкладывали видео, как ракеты летели в сторону Винницы.
Президент Владимир Зеленский записал видеообращение, где призвал западных лидер о срочном закрытии неба над Украиной.