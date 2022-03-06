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Ракеты, попавшие в Винницу, уничтожили гражданский аэропорт и воинскую часть без техники

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Ракеты, попавшие в Винницу, уничтожили гражданский аэропорт и воинскую часть без техники

Очевидцы выкладывали видео, как ракеты летели в сторону Винницы из непризнанного Приднестровья.

Сегодня около 13 часов враг нанес ракетный удар по Виннице. Восемь ракет упали на гражданский аэропорт и воинскую часть.

О погибших или раненых пока в военной администрации не сообщают, но местные пишут, что в зданиям поехало много скорых, сообщают в ТСН.

Столбы черного дыма видны в десятках километров. В штабе воздушных сил заявили, что аэропорт был гражданский, а в военной части не было никакой военной техники.

Над Винницей после обстрелов виднеются клубы столба дыма

Над Винницей после обстрелов виднеются клубы столба дыма

Удар был нанесен крылатыми ракетами из непризнанного Приднестровья. Очевидцы выкладывали видео, как ракеты летели в сторону Винницы.

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение, где призвал западных лидер о срочном закрытии неба над Украиной.

Восемь вражеских ракет разрушили винницкий аэропорт

Восемь вражеских ракет разрушили винницкий аэропорт
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