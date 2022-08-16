Ракеты "прилетели" из Беларуси: в Житомирской ОВА рассказали подробности обстрелов

Из-за ракетных обстрелов захватчиков, к счастью, нет жертв.

Об этом сообщили в Житомирской ОВА.

"Сообщаем, что после взрывов в Житомирском районе, произошедших в результате запуска вражеских ракет с территории Беларуси, к счастью, жертв нет", — говорится в сообщении.

Напомним, россияне нанесли ракетный удар по Житомирской области.

Городской глава Житомира Сергей Сухомлин призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку оккупанты могут мстить за "хлопок" в Крыму.

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