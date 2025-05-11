Ракеты РФ готовы к запуску за 30 секунд: полковник оценил исправность "Орешника"

Полковник ВСУ оценил боевую готовность ракет РФ. / © Getty Images

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Боевая готовность основных ракетных комплексов России находится на очень высоком уровне, и в случае приказа большинство из них способны нанести удар в течение десятков секунд.

Об этом заявил полковник запаса Сергей Стельмах в эфире телеканала "Эспрессо".

"Если говорить о комплексах отдельных стартов (ОСК), то готовность к пуску исчисляется буквально 30 секундами. Это очень высокая боевая готовность", - подчеркнул он.

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Стельмах уточнил, что речь идет не только о мобильных системах, но и о стационарных ракетных дивизионах, развернутых в официальных районах на территории РФ.

"Что касается грунтовых ракетных комплексов - у них немного меньше боевая готовность, но техническое состояние также очень высокое. Там регулярно проводятся проверки, регламентные и сезонные техобслуживания", - добавил офицер.

Отдельно Стельмах прокомментировал ситуацию с новейшей ракетой “Орешник”, которую Россия якобы использовала для удара по Днепру. По его словам, судить о ее боевой эффективности сложно.

"Это не гражданская ракета. Она хранилась в хранилищах в Капустином Яру, и для пуска ее буквально "собирали с д*рьма и палок". Так что о техническом состоянии "Орешника" сказать сложно, но остальные системы на боевом дежурстве - в полной готовности", - отметил полковник.

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Ранее российские пропагандисты заявили о приказе Путина по удару "Орешником" по Киеву в ответ на потенциальные атаки ВСУ в Москве.

В свою очередь аналитики назвали важные предвестники возможного удара "Орешником" по Киеву.