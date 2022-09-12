Ракеты РФ уничтожили украинские ТЭЦ, но энергетики Днепропетровщины и Харьковщины быстро вернули свет и воду

Из-за российских ударов по объектам инфраструктуры накануне пострадали сразу несколько областей Украины. Худшая ситуация была на Харьковщине, но проблемы со светом были также в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.

Из-за обесточивания кое-где не стало воды и возникли перебои со связью, говорится в ТСН.

Но уже сейчас Харьков на 80% со светом и водой. В районах, где есть проблемы с водоснабжением, городские власти обещают восстановить все через несколько часов.

Свет по всей области исчез после мощного взрыва в Харькове, рашисты попали в объект критической инфраструктуры. Взрыв был такой силы, что несколько корпусов разлетелись на кирпичи, не осталось ни одной уцелевшей стены.

Под развалинами погибли 2 работника, которые были на дежурстве, возник масштабный пожар, в котором сгорело все оборудование, подстанция разбита. По городу начались проблемы с водой, остановился весь электротранспорт. Подземка, когда произошел взрыв, еще работала, поэтому в вагонах поездов застряли люди. Работники метро эвакуировали их из поездов и провели туннелями до ближайшей станции.

Первоначально после взрыва снабдили светом больницы, им подключили генераторы. И самое важное – снабдили электричеством реанимационные отделения. Впрочем, генераторы даже дозаправлять не пришлось, ведь энергетики и пожарные очень быстро восстановили все и только через 4 часа смогли вернуть свет Харькову и области.

Еще лучше ситуация на Днепропетровщине, уже вся область со светом. Хотя накануне вечером ситуация выглядела совсем не столь оптимистично.

Около половины девятого вечера российская ракета попала в объект критической инфраструктуры в Павлоградском районе, произошел взрыв, загорелся сильный пожар. Сразу в трех районах – Синельниковском Павлоградском и Новомосковском частично исчез свет. Вслед за этими местами исчезло и водоснабжение, потому что насосные станции остановились. Очевидцы сняли как горит один из объектов.

Когда произошло это попадание, тревога звучала по всей Украине. По информации воздушного командования "Восток", из акватории Черного моря летело 11 ракет — "Калибры" и "Ха-101". Две ракеты сбили над Полтавщиной, а еще 7 над Днепропетровщиной сейчас находят обломки от этих боеприпасов. Соцсетями стремительно распространяется видео, как сбивали крылатые ракеты над Днепропетровщиной.

Электроэнергию смогли восстановить буквально через 2 часа.

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