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"Ракеты россияне запустили с самолетов": стали известны подробности утренних обстрелов Запорожья

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"Ракеты россияне запустили с самолетов": стали известны подробности утренних обстрелов Запорожья

В Запорожье из-за атаки РФ возможны перебои со светом.

Российские военные утром 31 октября нанесли ракетные удары по Запорожью, в результате чего повреждены объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщил Александр Старух, глава Запорожской ОВА.

По его данным, россияне запускали ракеты из самолетов. На местах попаданий работают все соответствующие службы.

Предварительно пострадавшие не обнаружены.

В результате атаки, как уточнил Старух, в регионе могут наблюдаться проблемы со светом.

"Сегодня примерно в 8:00 утра враг нанес ракетные удары по Запорожью. Предварительно, ракетами, которые запустили из самолетов. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Поэтому возможны перебои со светом. Пострадавшие на данный момент не обнаружены, все службы работают на местах попаданий. Информация уточняется. Будьте осторожны, не исключены повторные удары", — написал он.

Напомним, войска России 31 октября нанесли массированный ракетный удар по Украине. Взрывы прогремели в Винницкой, Киевской, Черкасской областях, а также в Харькове. Сообщается об ударах по объектам инфраструктуры. Все, что известно сейчас, читайте здесь.

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