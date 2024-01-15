Ракеты, российская ПВО или F-16: какие есть основные версии сбития А-50 и Ил-22М РФ от экспертов

Украинские воздушные 14 января силы сбили уникальный самолет-разведчик РФ А-50 и Ил-22М над Азовским морем. Военные эксперты высказали свои предположения, посредством чего Украина атаковала вражеские самолеты.

ТСН.ua собрал основные версии, которые могли произойти с российскими самолетами, от экспертов.

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Ракеты или авиационные комплексы

Военный эксперт Петр Черник предполагает, что вражеские самолеты 14 января могли сбить ракетами или с помощью авиационных комплексов.

"Версий может быть очень много. Даже такая ракета, как SAMP-T в комплектации Aster-30 имеет дальность поражения до 300 км. То есть это вполне возможно с технической точки зрения. Плюс не забываем, что наши старенькие авиационные комплексы, такие как МиГ- 29 точно успешно интегрировали такую ракету, как AGM-88 HARM, а возможно достигли уже и других очень серьезных успехов в части интеграции таких ракет.Плюс понимаем, что переносной зенитно-ракетный комплекс тоже может достигать такую машину на расстоянии до 7 км. произошло на самом деле, мы пока не знаем, это версии. Но сам факт, что две машины, а одна точно уничтожена — это колоссально большой успех", — считает он.

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Российская ПВО "сбила" собственные дорогостоящие самолеты

Некоторые эксперты не исключают версию пропагандистов, что действительно российское ПВО могло поразить собственные самолеты. Такую версию придерживаются военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко и эксперт Петр Черник.

По мнению Черника, если российская ЗРК действительно атаковала А-50 или Ил-22, то это свидетельствует "об упадке оборонки" в РФ.

"А-50 — машина, подсвечивающая ракетные пуски. Россиянам все труднее будет правильно наводить свои ракеты на цель. Если это их ПВО, и они сумели сбить столь серьезные машины собственными ракетами... подтверждается моя стратегическая концепция, что россияне двигаются в своем оборонном укладе до упадка", — сказал он.

Коваленко называет это "уникальным случаем в мировой истории войн и конфликтов".

"Если это и был "friendly fire", то он войдет в мировую историю войн и конфликтов как самый громкий facepalm. Если же нет... Так это очень уникальный случай в той же мировой истории войн и конфликтов", — отметил эксперт.

F-16 могли поразить А-50 и Ил-22.

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман осторожно предполагает, что вражеские самолеты могли атаковать западные истребители F-16 (по официальным данным, F-16 в Украине нет – ред.).

"Можно предположить два варианта: мы использовали самолеты, может даже и F-16, кто знает, поэтому удалось поразить. Это предположение очень оптимистично", — сказал он.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о сбитии самолета-разведчика РФ А-50 и Ил-22М.

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