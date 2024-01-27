Ракеты с востока: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (карта)

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Ракеты с востока! Полтава, Кременчуг", — говорится в сообщении.
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Пройдите в укрытия и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен".
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