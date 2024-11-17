"Ракеты сами за себя скажут": Зеленский прокомментировал сообщение о разрешении на дальнобойные удары

Владимир Зеленский прокомментировал разрешение от США, Британии и Франции избивать дальнобойными ракетами по территории РФ.

План усиления Украины – План победы, который президент Украины Владимир Зеленский представил партнерам. Одним из главных пунктов является дальнобойность украинской армии по РФ.

Об этом Зеленский сказал во время обращения 17 ноября.

"Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно. Слава Украине!" – заявил Зеленский.

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил использование Украиной американских ракет большой дальности для ударов внутри России, о чем стало известно The New York Times.

Со ссылкой на информацию американских официальных лиц издание пишет, что разрешение использовать ракеты большой дальности, известные как армейские тактические ракетные системы (ATACMS), стало ответом на неожиданное решение РФ включить северокорейские войска в бои на Курщине.

Также стало известно, что Франция и Великобритания разрешили удары по России своими дальнобойными ракетами. Об этом написали в Le Figarо.

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