Ракеты Storm Shadow существенно ускоряют финал войны – Подоляк

Он подчеркнул, что дальнобойные ракеты – очень важный инструмент для перехода к финализации войны исключительно на условиях Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow и назвал ключевые задачи, которые они решат.

Об этом Подоляк рассказал в интервью "24 каналу".

Отвечая на вопрос о Storm Shadow, советник главы ОП подчеркнул, что на этом этапе войны дальнобойная ракета с дальностью полета более 150 км – крайне важный инструмент, решающий три ключевых задачи:

существенно ускоряет финал войны; существенно уменьшает боеспособность России на очень большой процент – стратегические склады россиян будут уничтожены; существенно минимизирует украинские потери.

"Следовательно, дальнобойные ракеты – это очень важный инструмент, если мы хотим перейти с этого этапа войны в ее финализацию исключительно на условиях Украины. Ведь любые другие условия, даже частично компромиссные, будут означать перенос войны на следующий этап", – отметил Подоляк.

Он убежден, что Россия обязательно "сделает работу над ошибками" и лучше подготовится.

"То есть сегодня исторический момент, когда можно поставить точку в таком типе российской государственности", – добавил советник руководителя ОП.

Storm Shadow для Украины

Великобритания передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности для высокоточных ударов, о чем стало известно 11 мая.

Ракеты Storm Shadow с радиусом полета около 250 км могут достигать территории оккупированного Крыма, тыловых районов России и частей Беларуси.

По оценкам военного аналитика Игаля Левина, ракеты Storm Shadow станут для Украины реальным и мощным усилением.

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