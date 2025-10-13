Ракеты Tomahawk для Украины: когда их могут получить ВСУ и почему это оружие пугает Россию

Ракеты Tomahawk / © Getty Images

Обсуждение передачи ракет TomahawkУкраине стало ключевой темой разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом 11 октября.

Впоследствии американский лидер подтвердил готовность прислать это мощное оружие при определенных условиях. Решение вызвало панику в Москве, которая изрядно боится усиления украинской армии вооружением из Америки.

В то же время эксперты предполагают, что страх РФ перед ракетами Tomahawk может подтолкнуть ее сесть за стол переговоров.

США готовы отправить Украине ракеты Tomahawk

В субботу, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом возможность передачи американских крылатых ракет Tomahawk, передает Axios.

После получасового разговора с Трампом, Зеленский отметил, что появились «хорошие варианты усиления» Украины.

Впоследствии, Трамп подтвердил готовность отправитьУкраине ракеты Tomahawk, если Россия продолжит войну против Украины.

«Если эта война не будет урегулирована, я пришлю им ракеты Tomahawk. Это невероятное, очень мощное оружие», — заявил президент США.

Также президент США заявил, что Путин должен прекратить агрессию против Украины, иначе ситуация обернется «для него нехорошо».

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

В то же время американский лидер рассказал о схеме поставок оружия Украине. По его словам, поставки не происходят напрямую, зато вооружение отправляется в НАТО, которое затем компенсирует расходы США.

Трамп подчеркнул, что такой подход отличает его от Байдена, который предоставил Украине оружия на большие суммы. Он также добавил, что США также нуждаются в оружии для собственной безопасности, поэтому не могут передавать его в неограниченных объемах.

Кроме того, Трамп рассматривает возможность предупредить диктатора Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk в случае, если война в Украине не будет урегулирована.

Как Украина будет использовать Tomahawk

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News рассказал, как ВСУ будут применять американские дальнобойные ракеты. По его словам, в случае получения ракет Tomahawk, Украина будет использовать их исключительно по военным целям и инфраструктуре.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Он отметил, что главная задача — уменьшить способность России вести войну, и подчеркнул разницу между тактикой Украины и России, которая атакует гражданские объекты.

«Поэтому, если мы говорим о дальней дистанции, мы говорим только о военных целях. Вот и все. Мы никогда, даже со всей этой болью потерь… наш народ никогда не наносил атак по их гражданским. В этом большая разница между Украиной и Россией», — отметил президент.

Угрозы Кремля

В Москве осудили решение Трампа о предоставлении Украине ракет «Томагавк». Заместитель главы российского Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил американскому президентуиз-за этого решения.

«Трамп сказал, если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для него это плохо закончится. Угрожает сто первый раз, короче. Если «бизнес-миротворец» про «Томагавки», то фраза неверная. Поставка этих ракет может закончиться плохо для всех. И прежде всего — для самого Трампа», — написал Медведев в Telegram.

аместитель главы российского Совбеза Дмитрий Медведев / © Associated Press

Такодж он отметил, что ответ РФ может быть непредсказуемым, поэтому московский политик надеется, что это лишь очередная пустая угроза.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Tomahawk — это серьезное оружие, однако, по его мнению, оно не сможет изменить «положение дел на фронтах».

«Оружие это особое, оно может быть в безъядерном, может быть в ядерном исполнении, высокая дальность, серьезное оружие. Но сейчас действительно очень драматичный момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряженность. Российская страна продолжает говорить, что мы готовы к мирному регулированию. И мы также слышим, что Трамп все-таки все время говорит о необходимости садиться за стол переговоров, и из этого мы делаем вывод, что он сохраняет все-таки политическую волю», — добавил он.

Ранее кремлевский диктатор Владимир Путин, назвал угрозы Зеленского нанести удары «Томагавками» по России «понтажем». Он заявил, что в ответ Россия усилит свою систему ПВО.

Почему Россия боится Tomahawk

В новом отчете Института изучения войны (ISW), что Путин продолжает угрожать эскалацией, чтобы США не передавали Украине ракеты Tomahawk.

Он заявляет об усилении российской ПВО и разработке нового оружия, а также пытается представить поставки этих ракет как нарушение «красных линий». Аналитики указывают, что подобные угрозы Кремля часто оказываются пустыми.

Запуск ракеты Tomahawk

«ISW оценивает, что Кремль пытается представить потенциальные поставки американских ракет Tomahawk Украине как опасную эскалацию, чтобы сдержать Штаты от отправки такого оружия Киеву. Однако Кремль последовательно не реагировал, когда Запад нарушал якобы «красные линии» России в прошлом», — отмечают в ISW.

В то же время президент Зеленский в своем видеообращении 12 октября, заявил, что Россия боится возможной передачи Украине американских ракет Tomahawk, и этот страх может заставить Кремль пойти на мирные переговоры.

«Мы видим и слышим, что Россия боится, что американцы могут передать нам Tomahawk. Это сигнал, что именно такое давление может сработать ради мира», — подчеркнул глава государства.

Также, как предполагает заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, авиаэксперт Анатолий Храпчинский, Россия боится передачи Украине ракет Tomahawk из-за отсутствия средств противодействия.

«Россия все, что могла противостоять Tomahawk, отправила в Крым, где было утилизировано силами обороны. Поэтому, в принципе, система противовоздушной обороны Российской Федерации — это швейцарский сыр, который позволяет нам активно работать и использовать эти дыры для того, чтобы наносить удары по важным объектам», — отметил эксперт.

храпчинский отметил, что Россия уже длительное время разворачивает систему противодействия дронам, но не проверяли свои способности систем противоракетной защиты.

Кроме того директор компании-производителя средств РЭБ рассказал об уникальной способности ракет Tomahawk, которая делает их чрезвычайно опасными. Это возможность заранее получать до 15 целей, а также менять точку назначения и обходить ландшафт непосредственно во время полета.

Ракета Tomahawk / © Getty Images

«Одно из лучших свойств этой ракеты — это возможность получить заранее 15 целей и уже во время полета решить, куда она полетит. То есть, условно мы запускаем ракету, и пока идут разговоры, пока Трамп общается с Зеленским, решают, куда она полетит, к какой из этих 15 точек», — отметил Анатолий Храпчинский.

Эксперт рассказал, что с помощью специального канала связи — Data Link — ракета может изменить точку назначения.

Однако он отметил, что для использования этой функции Украине необходима американская спутниковая связь, которая сможет передавать данные на ракету и изменять их. Это подчеркивает необходимость тесного сотрудничества и интеграции с военными возможностями США.

Сколько нужно ракет от США для уничтожения флота РФ для уничтожения флота РФ

Директор Агентства реформирования сектора безопасности и генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун отмечает, что эффективность поставок американских дальнобойных ракет Tomahawk для Украины напрямую зависит от их количества

По его словам, 10-30 ракет не имеют стратегического значения. Только массированный удар сотнями «Томагавков» одновременно способен нанести критический ущерб флоту и инфраструктуре противника.

«Эффект Tomahawk в их количестве… Вот если запускать там где-то 100-200 одновременно… Как они тогда сказали, еще при Байдене, что если там что-то произойдет, то мы имеем возможность там 500 Tomahawk запустить одновременно и тогда все, что ваше там в Южном округе, будет просто уничтожено вместе с Черноморским флотом. Это да, это угроза. Ну, а если нам дадут их где-то штук 20-30, и мы будем по одной в день пускать… ну, это ни о чем, просто ни о чем», — отметил Ягун.

Когда Украина получит Tomahawk

Военный аналитик Алексей Гетьман предполагает, что о передаче Украине ракет Tomahawk может стать известно лишь после их первого боевого применения.

В качестве примера Гетьман привел системы Patriot, о которых все узнали именно после первого успешного перехвата. По его мнению, такая практика является абсолютно правильной во время войны.

В то же время аналитик спрогнозировал, что Украина может получить от США ракеты Tomahawk до Нового года.

«Поэтому надеемся, что это решение уже принято и что в ближайшие месяцы, до нового года эти ракеты должны быть уже у нас. Надеемся», — сказал военный аналитик.

Каким будет «ответ» Кремля на поставку Украине ракет от США

Военный эксперт Валерий Рябых в эфире Эспрессо предположил, что поставки Украине ракет Tomahawk вызовут лишь аналогичную реакцию России, подобно тому, как Кремль смирился со вступлением Финляндии в НАТО.

«В РФ могут ответить на Tomahawk так же, как отреагировали на вступление Финляндии в НАТО: мол, что не против и соглашаются. Так будет и с Tomahawk, а потом и с признанием проигрыша России в войне с Украиной», — отметил эксперт.

По его мнению, угрозы Путина о «вундервафле» (как недавняя информационная операция с «Орешниками» в Беларуси — Ред.) имеют преимущественно пропагандистский характер и не имеют реального военного значения.

Эксперт подчеркнул, что мир все меньше уделяет внимания тому, что говорит Кремль.

«Однако мы видим, что сегодня в мире все меньше и меньше обращают внимание на то, что говорят в Кремле и сам Путин», — добавил Рябых.

Повлияют ли ракеты Tomahawk на ход войны

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин раскритиковал общественные иллюзииотносительно «чудо-оружия» вроде Tomahawk, которые способны быстро завершить войну.

Он отмечает, что победа зависит не от поставок одного оружия, а от ежедневной тяжелой работы и комплекса мероприятий:

стратегического планирования;

технологического развития;

минимизации коррупции;

мобилизации общества.

Жорин призвал осознать, что мгновенных решений не существует, и основным путем к победе является ежедневная системная работа в новых реальных условиях.

«Основным залогом успешного результата является ежедневная работа, а не сказочные мгновенные решения. И принятие реальности — так, как было раньше, уже не будет, должны адаптироваться», — подытожил он.

В то же время издание CNBC, отмечает, что поставки американских дальнобойных ракет значительно усилит ее ударный потенциал и угрозу для российских военных объектов, энергетической инфраструктуры и логистических центров.

Там отмечают, что это может стать дополнительным аргументом для России сесть за стол переговоров с Украиной и западными союзниками, особенно США.

Кроме того, что возможная поставка Tomahawk сигнализирует об усилении позиций США в войне, что одновременно повышает шансы на дипломатическое завершение конфликта.

Ранее, аналитики портала Defense Express сообщали, какое количество Tomahawk могут получить ВСУ

