Ракеты у РФ не закончатся никогда: эксперт рассказал, хватит ли сил у украинской ПВО

В РФ наладили производство, поэтому ракеты у оккупантов не закончатся никогда.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram.

Подсчет ракет

Эксперт подсчитал, что с 28 апреля по 29 мая по Украине было запущено 198 ракет разной номенклатуры, из которых 177 были сбиты. Таким образом эффективность ПВО в противодействии ракетам составляет 95%.

Также читайте Насколько эффективна украинская ПВО: появилась инфографика

Коваленко обратил внимание, что с 9 марта по 28 апреля Россия не осуществляла массированных ракетных ударов по Украине. Он считает, что за это время враг накапливал БК.

"Неоднократно я отмечал, что средний показатель накопления БК у россиян составляет 2-5 ракет в сутки ракетами разной номенклатуры", – отмечает эксперт.

По его подсчетам, оккупанты, за указанный выше период, могли накопить от 100 до 250 ракет. За период с 28 апреля по 29 мая – от 60 до 150 ракет разной номенклатуры.

"На сегодняшний день оккупанты применили 198 ракет. Накопленный потенциал с 9 марта по состоянию на 29 мая у них могу быть максимум 350 ракет. Но, я больше склоняюсь к среднему показателю накопления - 250-270 ракет. При этом, учитываем присутствие ракет не тылового применения", – говорит эксперт.

Что такое "разная номенклатура"

"На сегодняшний день Россия может производить ракеты Х-101/555, КРМБ "Калибр", 9М723/9М728 "Искандер", Х-59, Х-31, Х-38, Х-47М2 "Кинжал" и т.д. То есть, говоря о "разной номенклатуре" имеется ввиду не только производство ракет Х-101/555 или КРМБ "Калибр", которыми обстреливают тыловую Украину. Например, ракета Х-59 или Х-31 в основном применяются в передовой зоне. У них ограниченный радиус действия и их очень редко используют по тыловым городам", – объяснил Коваленко.

Хватит ли у украинской ПВО боекомплекта для сбивания ракет

Коваленко обратил внимание на ряд некоторых публикаций западных изданиях, об якобы исчерпании БК у ПВО Украины.

"Возникает вопрос, если этот БК исчерпывается и исчерпывается, то почему мы продолжаем сбивать российские ракеты с эффективностью 95%? При всех этих факторах, как думаете, хватит ли нам на ближайшее время БК, чтобы сбить, например, 70+/-% российских ракет? Ответ заключается в том, что производственные мощности наших партнёров выше чем у наших врагов. И наши партнёры могут их наращивать, а враг – с трудом и не особо", – говорит эксперт.

Почему ракеты в РФ не кончаются

Коваленко уверен, что у оккупантов ракеты не закончатся никогда, потому, что они их производят. Но сейчас ракет у России горазде меньше, чем было по состоянию на 23 февраля 2022 года.

"И восстановить этот потенциал они не смогут", – подытожил он.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко оценил запасы иранских дронов в России.

Напомним, сегодня, 31 мая, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк предупредила, что враг готовится к новому ракетному удару.

Читайте также: