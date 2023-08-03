Ракеты в обмен на газ: СМИ назвали имя политика, передавшего России Х-55, и показали доказательства

Россия запустила по Украине минимум 10 ракет, которые наше государство передало агрессору в обмен на газ.

Российская террористическая армия обстреливает Украину ракетами, которые тогдашние украинские власти передали РФ за газовые долги. Эти ракеты попадают по жилым домам и убивают украинцев.

Об этом пишет проект "Схемы (Радио Свобода)".

Журналисты получили доступ к тексту соглашения о передаче России крылатых ракет Х-55 с серийными номерами и совставили их с теми, которые оккупанты запустили по нашему государству.

"Обнаружили по меньшей мере десяток ракет из списка, которые РФ запустила по украинским городам – часть из них сбили силы украинского ПВО, часть попала в жилые дома", — говорится в материале.

Украинские ракеты, которыми Россия бомбит Украину / Фото: Радио Свобода

Это соглашение 1999 года заключил Кабинет министров Украины во главе с Валерием Пустовойтенко и РФ, возглавляемой диктатором Путиным. Тогда официальный Киев передал России восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55. За это Москва списала нашему государству долги за газ в размере 275 млн. грн.

Соглашение о передаче РФ ракет в обмен на газ / Фото: Радио Свобода

"Три таких ракеты, которые украинская ПВО сбила в январе, мае и апреле 2023 года в Киеве и области – в списке переданных Москве в 1999-м году. Еще одну Х-55, которая в конце 2022-го попала в многоквартирный жилой дом в столице Украины, из-за чего погибла женщина, также в рамках соглашения передал Киев. Другая ракета, которую Киев также отдал Москве, попала в дом в Киевской области. Во время обстрела пострадал ребенок", — говорится в расследовании.

Украинская ракета, которую РФ запустила по Украине / Фото: Радио Свобода

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказывал, что Россия атакует Украину нашими же ракетами Х-55, которые украинская сторона передала россиянам в 1990-х годах в рамках Будапештского меморандума.

Читайте также: