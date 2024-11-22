Ракеты в обмен на солдат: Южная Корея сообщила детали сотрудничества РФ и КНДР

Северная Корея направила свои войска на войну против Украины. За это Пхеньян получил от Москвы зенитные ракеты ПВО и другого оборудования.

Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик, сообщает Associated Press.

По его словам, ракеты нужны КНДР для усиления противовоздушной обороны Пхеньяна на фоне запусков дронов с листовками. Несмотря на это, Сеул не подтверждает причастность к пускам беспилотников и сбросу листовок.

Южнокорейский министр утверждает, что РФ оказала экономическую помощь Северной Корее и различные военные технологии, включая те, которые необходимы для того, чтобы построения системы космического наблюдения.

Заметим, что ранее российский диктатор Владимир Путин обещал КНДР помочь строить спутники. В ноябре прошлого года Северная Корея вывела первый спутник на орбиту, но в мае ее вторая попытка была провальной. В свою очередь, Сеул и Вашингтон выразили обеспокоенность по поводу возможной передачи Россией чувствительных ядерных и ракетных технологий Северной Корее.

Напомним, Министерство обороны США обнародовало новые оценки по участию войск КНДР в войне против Украины. Известно, что под Курск переброшено более 11 тысяч северокорейского контингента.

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