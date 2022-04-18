Ракеты в последний момент изменили направление: в горсовете Львова сообщили, куда целились оккупанты

Железнодорожный вокзал во Львове работает в обычном режиме.

Управляемые ракеты, попавшие 18 апреля по инфраструктуре Львова, были направлены путинскими армейцами на Ивано-Франковскую область, но в последний момент изменили направление.

Об этом заявил депутат Львовского горсовета Андриан Гутник в эфире Эспрессо TV.

По его данным, Львов, несмотря на атаку России, живет и работает в привычном ритме. В городе стабилизировано движение транспорта, некоторые направления изменены. Железнодорожный вокзал также работает в обычном режиме.

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"Я думаю, что это было предупреждение для многих львовян и лиц намеренно перемещенных, которые сейчас во Львове, чтобы не пренебрегали сигналами воздушной тревоги. Возможно, Львов был расслаблен в этом плане. Насколько мы понимаем, что официальных данных от львовской военной администрации нет. Известно, что визуально в Ивано-Франковской области, когда долетали ракеты, они летели в одном направлении. На блокпостах, есть информация, что видели, как они повернули в направлении Львова. Это были управляемые ракеты, которые летели в одном направлении, воздушная тревога предупреждала летящие ракеты в сторону западной Украины и они были направлены в Ивано-Франковск, но в последний момент были возвращены в направлении Львова", — сообщил он.

Гутник добавил, что на подъезде во Львов, когда утром начались взрывы, поступления поездов в город были приостановлены. Однако после отмены тревоги поезда продолжили движение в город.

Напомним, во время воздушной тревоги утром 18 апреля оккупанты нанесли пять прицельных ракетных ударов по Львову. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

В "УЗ" уточнили, что несколько ракет России попали рядом с железнодорожными объектами.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий со ссылкой на информацию Воздушного командования "Запад" сообщил, что утром 18 апреля произошли ракетные удары по Львову. Впрочем, по его словам, их было 4, а не 5, как сообщалось ранее.

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