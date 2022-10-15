Ракеты в России еще не заканчиваются: эксперт оценил, сколько массированных атак могут устроить оккупанты

У РФ много старых ракет, которыми она может забрасывать Украину.

У России не заканчиваются ракеты, ведь у нее остался огромный запас советских ракет, и войска РФ могут устроить еще несколько волн массированных атак по Украине, как они нанесли накануне.

Об этом военный эксперт Михаил Самусь рассказал в эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости".

"Ракеты, очевидно, еще не заканчиваются. То есть есть у них определенный запас. Несколько таких волн они могут себе еще позволить. Хотя последствия потом могут быть такими, что при возникновении обострения на другом направлении, например Центральная Азия, Кавказ, Китай, у них уже не будет достаточно своих высокоточных ракет. У них много ракет старых, которыми они могут забрасывать территорию Украины", – рассказал Самусь.

"Поэтому мы и говорим постоянно о создании интегрированной, комплексной, многослойной системы противоракетной и противовоздушной обороны для Украины, создании сплошного радиолокационного поля, в том числе с использованием самолетов дальнего радиолокационного определения. В этом плане есть главные усилия для Украины. Не считать, конечно, российские ракеты. У них действительно остались огромные запасы советских ракет", – подчеркнул эксперт.

Сколько ракет осталось у России

На вооружении России осталось 25-28% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля. Об этом 14 октября сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что украинская разведка отслеживает ситуацию с остатками ракет у страны-агрессора.

По данным министра обороны Алексея Резникова, РФ потратила уже две трети своего ракетного арсенала, который был до войны.

Об остатке 25% российских ракет заявлял и советник Офиса президента Алексей Арестович. По его оценкам, этого количества России хватит еще для двух-трех массированных ракетных ударов.

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