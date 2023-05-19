"Ракеты в России не могут закончиться": что задумал Путин, устраивая массированные обстрелы Украины – эксперты рассказали

Резкое увеличение количества ракетных и дроновых ударов по Украине связано не только с попытками России охотиться на ЗРК Patriot.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказали военные эксперты.

"В последние недели враг использовал 120 ракет. Если сравнить с недалеким прошлым, когда россияне использовали 70 ракет за один раз, то можно сказать, что у врага возможности не изменились, но изменился формат, — говорит военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. — То есть не разовое большое количество, а с промежутком 1-3 дня.Время от времени они используют еще и дроны-камикадзе, но на этот раз видим, что было использовано всего два.Поэтому возникает вопрос о том, почему 2, а не 20? Заканчивается партия из Ирана?"

По словам Коваленко, у обострения ситуации может быть несколько причин.

"Паника, связанная с контрнаступлением, охота на ЗРК Patriot и попытка адаптироваться к росту эффективности комплексов нашей ПВО. То есть экспериментируют с эффективностью прорыва. Ищут возможность прорыва", — считает Коваленко.

На вопрос о том, заканчиваются ли в России ракеты, о чем многие рассказывали другие аналитики, Коваленко отвечает так: "Они не могут закончиться, потому что Россия их производит. Они не закончатся. Производство такое, благодаря которому враг может обеспечивать такие ограниченные удары".. Обстрелы пока будут продолжаться. К сожалению".

В свою очередь бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев также говорит, что обострение будет продолжаться.

"Об обстрелах Киева ситуация следующая — пока у Путина будут ракеты, он будет их запускать. Киев — это центр принятия решений, Путин очень хочет уничтожить Patriot, — говорит Селезнев. — Он очень часто принимает эмоциональные решения, он понимает, что получит очень мощный". пропагандистский эффект в случае, если появится информация об уничтожении российскими "Кинжалами" американского Patriot. Именно поэтому и происходят такие атаки. Этой ночью была 9-я с начала мая".

По словам Селезнева, по его мнению, сейчас есть две новости.

"Плохая заключается в том, что Путин и дальше будет пытаться это делать, потому как имеет возможность производить до 50 ракет ежемесячно. Хорошая новость заключается в том, что у украинской армии достаточно опыта, техники и вооружения, чтобы противостоять этим ракетным атакам на высоком уровне" "Ракетные атаки будут, но абсолютное большинство ракет будет уничтожаться. Что касается перспектив, то единственный путь — это усиление систем ПВО".

По словам Селезнева, не работает логика, что Россия снизит количество атак после того, как увидела сбивание большинства ракет.

"Путин видит 200 тысяч убитых россиян, но это его не остановило. До начала полномасштабной агрессии многие очень уважаемые военные эксперты считали, что уровень неприемлемых потерь для Путина будет составлять где-то 10 тыс. – 12 тыс. После того, как было уничтожено 200 тысяч оккупантов, Путин все еще не готов изменить свое отношение к так называемой СВО и продолжает отправлять насмерть своих соотечественников", — резюмирует эксперт.

Напомним, что система ПВО Patriot в Украине пострадала от российского удара, но находится в рабочем состоянии и может работать в дальнейшем.